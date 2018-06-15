"Не было видно ворот": Болельщики пожаловались на ужасные места стадиона «Екатеринбург-Арена»

Сегодня, 22:03

Ситуацию прокомментировал заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер ЧМ – 1996 Владимир Пономарев.

Сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена» прошел матч Уругвай-Египет. Болельщики пожаловались на ужасные места на трибунах стадиона, где даже не было видно ворот. Они отмечают, что за билеты им пришлось заплатить около 6 500 рублей.

Ситуацию прокомментировал Владимир Пономарев. Он был очень удивлен такому заявлению, подчеркнув, что на стадионах не должно быть таких точек, откуда не видно как идет игра. Он заверил, что за подобное «безобразие» болельщикам обязаны вернуть деньги за билет.

Заслуженный футболист выразил мнение, что ответственность за некачественные места должны нести люди, которые принимали стадион после завершения строительства. Если это были представители FIFA, то болельщикам необходимо обратиться именно туда.