Легендарный британский футболист закатил скандал в закусочной Москвы

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Терри Бутчер остался недоволен обслуживанием в российском заведении. Он дал незаменимый совет всем британским болельщикам.

Известный во всем мире британский футболист Терри Бутчер работает на ЧМ–2018 в качестве ТВ-эксперта. Он решил перекусить, но вскоре легендарный британский футболист чуть ли не закатил скандал в закусочной Москвы.

Бутчер заказал салат «Цезарь» и картошку фри. После того, как ему принесли заказ он попросил официанта подать к картошке кетчуп. Просьба была выполнена, однако, футболист, увидев счет, остался недоволен.

Оказалось, что кетчуп включили в оплату. Такое действие возмутило Бутчера и он решил сказать официанту, что они не могут взимать с него плату за соус. Однако официант и менеджер ресторана сказали, что всегда включают в счет посетителей кетчуп, стоимостью 160-250 руб. Футболист заявил, что раз этой позиции нет в меню, а цены тем более, то он не обязан за это платить.

В итоге, Бутчер отстоял свою точку зрения и победил в споре, чему был очень рад. Лишнюю позицию в счете клиента вычеркнули. После инцидента легендарный футболист дал британским болельщикам дельный совет, чтобы те брали с собой в российские заведения кетчуп.