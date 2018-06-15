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Старушки попали в объектив одного из фанатов, который старался передать атмосферу ЧМ-2018 в России на видео для своих подписчиков.

В Сеть попало видео с матча ЧМ–2018, на котором две женщины преклонного возраста наблюдают за игрой. По всей видимости, одна из них заметила, что камеру направили в их сторону, и решила сказать об этом своей соседке. Та несколько секунд посмотрела, по всей видимости, на экран стадиона и, увидев себя, восторженно подскочила.

Милые бабушки-болельщицы покорили пользователей сети, которые считают, что это видео станет милейшим на Чемпионате. Другие комментаторы были удивлены появлением на трибунах пожилых болельщиц.

Пользователи недоумевают, откуда у бабушек деньги на билет, ведь пенсии достаточно маленькие. Многие отметили предусмотрительность людей в таком возрасте, и посчитали, что деньги на билет были накоплены. Другие предположили, что билет стал подарком от внуков или других близких людей.

Так или иначе, видео распространяется по просторам сети и его участницы никого не оставляют равнодушными.