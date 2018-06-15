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Звезда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил два года условно за нарушение налогового законодательства.

В СМИ сообщается, что известный футболист Криштиану Роналду рискует стать уголовником, уклоняясь от уплаты налогов. Звезду футбола обвиняют в сознательном скрытии своих доходов в период с 2011 по 2014 гг. Следствие обвинило футболиста в мошенничестве на сумму около пятнадцати миллионов евро. В связи с этим Роналду был выписан штраф на сумму 28 млн евро. Власти отказались пойти на сделку, согласно которой футболист заплатил бы только 14,7 млн евро.

Роналду, нанял юристов, однако, выслушав сторону обвинения, пришли к выводу, что факт мошенничества есть. 33-летнему португальцу пришлось признать вину. Отметим, что всего было зафиксировано четыре случая нарушения налогового законодательства. За каждый отдельный случай суд назначил по полгода лишения свободы. Всего футболисту пришлось бы отбывать срок в 2 года условно.

Однако сторонам удалось прийти к договоренности. Поскольку футболист ранее не был судим, он может заплатить всю сумму накопившегося долга, избежав условного срока. Роналду придется отдать из своего кармана 18,8 млн евро.