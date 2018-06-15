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В Екатеринбурге матч Египет-Уругвай стал не популярным

Сегодня, 17:27

Футбольная встреча не собрала полных трибун и тысяч болельщиков.

Горожане рассказали, что матч, который сейчас проходит в Екатеринбурге, стал не популярным. По словам комментатора Константина Генича, пустыми остались только дорогие места. В это же время вторые ярусы были заполнены полностью. Об этом также свидетельствуют фотографии болельщиков, которые появились в социальных сетях.

Примечательно, что после стартового свистка арбитра на официальном сайте FIFA объявили о дополнительной продаже билетов. Стоит отметить, что болельщики заявили, что не могли попасть на матч Египет-Уругвай из-за того, что все билеты были проданы.

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