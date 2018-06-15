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Мужчина 3 дня прятался в «Лужниках» для безбилетного прохода

Сегодня, 16:11

Многие настолько хотят посмотреть его матчи, что готовы прибегать к самым экзотическим способам.

Один мужчина, прибывший из Мордовии, смог спрятаться в «Лужниках» за 3 дня до начала Чемпионата. Он хотел, таким образом, безбилетно проникнуть на открытие ЧМ-2018. И это ему едва не удалось.

Его первые слова, после того, как его обнаружили перед стартом Чемпионата, гласили о том, что он хотел не «халявы», а просто выспаться.

Он проинформировал правоохранителей, что приезд в Москву, действительно, состоялся три дня назад. Автомобиль остановился в «Лужниках». После этого его пассажиры задумались, как можно «на халяву» попасть на открытие Мундиаля.

Всё завершилось, как сообщил задержанный Анисимов, тем, что он заснул в траве. Что произошло в течение последующих трёх суток он сообщать отказался. Сказал лишь что матч «очень ждёт».

Нарушитель был обнаружен и доставлен в отделение полиции. Там на него составили протокол и отпустили. Где он смотрел открытие ЧМ-2018, не известно.

Видимо, «чудеса» предприимчивости российских болельщиков на этом не завершаться. Мундиаль ни Россия, ни СССР не принимали ещё ни разу.

Впрочем, пока переполненные трибуны были лишь на первом матче России. Сегодня – Уругвай с Египтом. Свободные места, явно, есть.

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