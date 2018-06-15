«Загадочная победа»: Россия обезумела от начала ЧМ-2018

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Многие эксперты интересуются, действительно ли российские футболисты были быстрей, точней и лучше только благодаря своим силам. Они также назвали речь Путина – «выступлением на открытии деревенского праздника».

Перед матчем некоторые эксперты считали, что застойная российская команда может начать Чемпионат мира по футболу с подачи признаков жизни. Так и случилось – победа 5:0. Фанаты всего мира расценивали такой результат, как некий сон, и в итоге вся Россия буквально обезумела от своего начала в ЧМ-2018. Выступление сборной было действительно мощным и убедительным. Об этом сообщает The Guardian.

Футбольный матч Россия – Саудовская Аравия ещё задолго до его начала назвали «Эль-Гасико». Здесь всё просто, дело в том, что эти две страны контролируют четверть мировых запасов. Однако в политическом плане встречу сборных лучше было бы назвать «Эль-Калашнико» - особенно учитывая запутанные отношения стран. Дело в том, что Россия и Саудовская Аравия являются сейчас спонсорами двух противоборствующих сторон на войне в Сирии.

Для многих победа РФ была очень загадочная. Некоторые специалисты задаются вопросом, играла ли российская сборная быстрее, точнее и лучше только благодаря только свои талантам?

Эксперты также прокомментировали речь Путина на открытии ЧМ-2018. Его слова показались им выступлением Санта Клауса на открытии деревенского праздника, которого оторвали от его книг и домашних занятий.

Однако несмотря на всё, РФ всё же победила. Кстати реакция Путина на гол стала очень популярной в интернете. Глава государства просто развёл руками, когда вратарь соперника пропустил очередной гол.

По словам пресс-секретаря Путина Пескова, это просто были эмоции. Кроме того, «в спорте за победу не извиняются».

Кстати, первый гол на 12-й минуте забил полузащитник Юрий Газинский. Он дебютировал в 2016 году, выйдя на замену в матче против Турции. Для спортсмена матч и гол такого уровня был мечтой всего детства.

Эксперты отметили, что Чемпионат мира - 2018 станет турниром огромных масштабов, супер-стадионов и дистанций. Причём ощущения важности будет присутствовать и на матчах самых слабых команд.