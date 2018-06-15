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Несмотря на титулы, филигранную технику и широкую популярность, гранды мирового футбола, блиставшие на мундиале четыре года назад, постепенно уйдут, уступив место перспективной молодежи. Чемпионат мира в России должен выявить новых кумиров.

Эксперты определили пятерку новых потенциальных звезд ЧМ-2018, которые впоследствии станут властителями дум фанатов и футбольной общественности. На первом месте в рейтинге специалистов стоит Ирвинг Лосано. 23-летний мексиканец, играющий за «Эйндховен» покорил знатоков футбола темпераментом, гармонично совмещенным с техническим потенциалом. Лосано является надеждой сборной Мексики на чемпионате.

Португалец Гонсало Гуэдес в 21 год сумел пробиться в национальную сборную, несмотря на то, что его клубную карьеру нельзя назвать очень удачной. Тем не менее, эксперты выделяют мощь форварда, которую подчас не в силах укротить опытные защитники. Форвард сборной Германии Тимо Вернер имеет феноменальные физические возможности. 22-летний футболист пробегает стометровку за 11,1 секунды, обладая при этом филигранным дриблингом. Далее аналитики выделили 23-летнего иранца Сардара Азмуна и марокканца Хакима Зиеха.

Сардар Азмун из Ирана занимает пятое место среди бомбардиров национального чемпионата. Однако тренеры видят явный потенциал у 23-летнего форварда, который за год смог достичь впечатляющего прогресса. Если не забывать, что Азмун всю свою молодость занимался волейболом и достиг в этом виде спорта больших успехов, станут ясны надежды тренерского состава на «самородка». Ну и марроканец Хаким Зиех, который обратил на себя внимание специалистов бомбардирскими качествами, а также феноменальным видением обстановки на поле.