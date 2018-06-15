Песков: Путин оценил игру российских футболистов

Сегодня, 13:26

После матча президент России позвонил тренеру сборной, чтобы рассказать о своих впечатлениях и пожелать удачи на следующих играх.

Президент России наблюдал за игроками сборной, и успел оценить вчерашнюю игру. Дмитрий Песков рассказал, что Путин очень обрадовался результатами матча, и даже потом позвонил тренеру сборной, чтобы выразить свое восхищение игрой. Конечно же президент подчеркнул, что это не значит, что можно расслабиться.

«Впереди еще много игр, я надеюсь, что они пройдут также успешно, как и первая игра. Вчерашняя победа - это хороший знак», - заключил президент.

Напомним, что вчера игроки футбольной сборной России одержали победу со счетом 5:0. Путин пожал руку главе Саудовской Аравии, и поздравил его с началом чемпионата.