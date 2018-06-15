Россия запретила болельщикам из Нигерии приносить кур на стадион

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Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак предупредил об этом гостей мундиаля. Фанаты нигерийской сборной могут стать болельщиками ЧМ-2018 без сопровождения живности. Курица - это символ победы и успеха, согласно убеждениям нигерийцев.

Россия запретила болельщикам из Нигерии приносить живых кур на стадион.

«В наш информационный центр ЧМ-2018 поступает очень много различных вопросов: болельщики из Нигерии спрашивают, можно ли ехать на стадион с курицей, это их символ, горожане болеют с ними на всех матчах в своей стране, а мы им сказали, что это невозможно», –сообщил Ермак.

Болельщики клуба Super Eagles, как известно, идут на стадионы с живой курицей, что является одним из способов, которыми они приветствуют команду к победе. Между тем, министр отметил, что Калининград ожидает прибытия от 130 до 150 тыс. болельщиков. На каждом матче россияне будут составлять до 15 тыс. человек, еще 10 тыс. мест пропорционально займут болельщики из стран, чьи команды будут играть на Чемпионате Мира, а оставшиеся 10 тыс. должны будут быть гражданами других стран.