Playboy снял обнаженных "футболисток" на стадионе "Спартак"

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Известный мужской журнал Playboy опубликовал фотосессию, посвященную чемпионату мира по футболу. На кадрах сексуальные «футболистки» позируют на стадионе «Спартак».

Специально для этого проекта Playboy собрал собственную футбольную команду, но весьма необычную: 11 полураздетых болельщиц позировали перед камерами в полуголом виде. Все фотографии девушек можно будет посмотреть в выпуске журнала, который в скором времени выйдет на прилавки магазинов.

Напомним, что матчи пройдут с 14 июня по 15 июля в России. Страна впервые принимает турнир подобных масштабов. Вчера сборная России обыграла игроков Саудовской Аравии со счетом 5:0.