Питерский фотограф показал полуобнажённую болельщицу

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На фотографиях модель позирует в белье с обнаженной грудью на фоне футбольного поля. Фотосессия обнаженной болельщицы быстро распространилась по всему Интернету.

Подписчикам, конечно же, очень пришлась по душе публикация питерского фотографа подобного рода. В комментариях сразу же появились те, кто пошутил, что попа девушки нацелена на соперников сборной России.

Полуобнажённая болельщица явно принесет удачу футболистам, которые вчера выиграли свой первый матч на Чемпионате мира 2018 у Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Напомним, что вчера, 15 июня состоялось открытие чемпионата мира по футболу 2018, который проходит в России.