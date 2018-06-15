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Мисс ФК «Ростов» украсила грудь рисунком Забиваки

Сегодня, 09:06

В Ростове-на-Дону прослеживается невероятное массовое воодушевление, связанное с началом Чемпионата мира по футболу. Фанаты, а особенно, фанатки идут на любой креатив, чтобы подчеркнуть значимость события, да и себя миру показать.

Местная знаменитость, выбранная народным голосованием Мисс ФК «Ростов» Екатерина Нефедова уже украсила свою грудь рисунком Забиваки. Символ Чемпионата мира неплохо и даже сексуально смотрится на теле фанатки футбола вообще и, местного клуба в частности. Кроме того, Катя не забыла перед съемкой разукраситься блестками в цветах российского флага.

Конечно, подписчики Нефедовой ничего другого от болельщицы, получившей официальный статус, не ожидали, но, все же, пришли в восторг и поставили множество лайков под снимками. Катю называли «обворожительным лицом Ростова» и слали ей приветы, вперемежку с объяснениями в любви. Напомним, стадион «Ростов Арена» примет матчи команд Бразилии, Швейцарии, Уругвая, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

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