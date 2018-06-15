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Ростовская область потратила 90 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018

Сегодня, 07:27

К главному спортивному событию года регион стал готовиться сразу после того, как был определен одной из принимающих сторон Чемпионата мира по футболу. За четыре года был проведен колоссальный объем работ.

Всего Ростовская область потратила 90 миллиардов рублей на подготовку ЧМ-2018. Основная часть средств была потрачена на создание и модернизацию транспортной инфраструктуры. Новый аэропорт, отвечающий всем современным требованиям, после завершения первенства станет главными воздушными воротами региона и привлечет новый поток туристов. По оценке специалистов, его строительство окупится уже через пять лет. Кроме того, средства, вложенные в развитие гостиничного бизнеса, позволят сделать эту отрасль прибыльной.

После завершения Чемпионата мира по футболу развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области продолжится. В планах региональных властей, строительство современной Ледовой арены, комплекса манежей для конного спорта, а также гандбольных площадок. Свои дивиденды от проведения матчей ЧМ-2018, получит и местный футбольный клуб «Ростов», который получит новую базу, как для профессионалов, так и для детских футбольных школ.

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