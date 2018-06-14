VistaNews.ru


Российская девочка встала с инвалидной коляски во время открытия ЧМ-2018

Сегодня, 21:38

11-летняя Полина Хаеретдинова вынуждена использовать инвалидную коляску. Однако сегодня она сумела с нее встать.

Российская девочка встала с инвалидной коляски перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Она вышла на футбольное поле стадиона «Лужники» вместе с футболистами российской сборной. Во время исполнения гимна России девочка попыталась оторваться от инвалидного кресла, а в этом ей помогли капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Юрий Жирков.

Напомним, 11-летняя Полина Хаеретдинова живет с приемными родителями. Она стала участницей программы «На Чемпионат Мира FIFA 2018 вместе с Макдоналдс!». Девочка известна во всем мире благодаря поступку Криштиану Роналду.

Футболист сборной Португалии вышел с Полиной перед игрой со сборной России, подарил юной болельщице куртку и поцеловал в щеку.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Кронштадте 12-летняя девочка-руфер провалилась в коммуналку сквозь крышу

Во время футбольного матча мужчина "чудом" встал с инвалидного кресла

Американка встала на ноги с инвалидного кресла и шокировала друга

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем