Российская девочка встала с инвалидной коляски во время открытия ЧМ-2018

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11-летняя Полина Хаеретдинова вынуждена использовать инвалидную коляску. Однако сегодня она сумела с нее встать.

Российская девочка встала с инвалидной коляски перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Она вышла на футбольное поле стадиона «Лужники» вместе с футболистами российской сборной. Во время исполнения гимна России девочка попыталась оторваться от инвалидного кресла, а в этом ей помогли капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Юрий Жирков.

Напомним, 11-летняя Полина Хаеретдинова живет с приемными родителями. Она стала участницей программы «На Чемпионат Мира FIFA 2018 вместе с Макдоналдс!». Девочка известна во всем мире благодаря поступку Криштиану Роналду.

Футболист сборной Португалии вышел с Полиной перед игрой со сборной России, подарил юной болельщице куртку и поцеловал в щеку.