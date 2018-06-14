Сегодня, 21:05

Первый матч на ЧМ–2018 между сборной России и Саудовской Аравией завершился со счетом 5:0. Российские болельщики ликуют, их полностью в этом поддерживают иностранцы.

Первый гол на ЧМ–2018 забил полузащитник сборной РФ Юрий Газинский, появление которого в стартовом составе шокировало многих болельщиков. Второй мяч последовал в ворота противника благодаря Денису Черышеву. Третий гол забил Дзюба, а следом еще два гола.

Весь мир взбудоражен таким счетом. Болельщики сборной России сходят с ума от победы и пяти голов. Они отмечают, что Россия доказала мировым болельщикам, что способна на многое и не стоит сбрасывать ее со счетов. Однако для многих болельщиков 5-й мяч стал приятной неожиданностью и своеобразной «вишенкой на торте».

Иностранные болельщики в восторге от игры и искренне радуются за Россию, явно демонстрируя международную любовь и признательность за высокую подготовку к мундиалю. Однако они отмечают, что не стоит расслабляться, так как впереди игра со сборной Египта и нужно постараться показать свое мастерство, чтобы завоевать еще одну победу.