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«Гвоздь в крышку саудовского гроба»: Дзюба забил третий гол ЧМ-2018

Сегодня, 19:58

Форвард тульского «Арсенала» великолепно подключился к а атаке партнёров по сборной.

Национальная команда России, несмотря на потерю по ходу матча одного из лидеров – Алана Дзагоева – продолжила громить Саудовскую Аравию, забив третий гол на 74-й минуте стартового поединка ЧМ-2018. Артём Дзюба мастерски замкнул головой передачу после розыгрыша углового. Стоит отметить мастерское исполнение передачи и действия самого Артёма, который выждал нужного момента, чтобы волотить головой мяч в ворота соперников. Арбитр зафиксировал взятие ворот, демонстрируя, что положения «вне игры» не было и россиянин забил гол по правилам. Таким образом Дзюба фактически забил «гвоздь в крышку саудовского гроба» на исходе матча, доведя счёт в поединке до разгромного. Нападающий тульского "Арсенала" наглядно показал чего стоит своим критикам, которые сомневались в его уровне накануне ЧМ-2018.

Ранее Тина Канделаки заявила, что Газинский вошёл в историю мирового футбола. Футболист сборной России забил первый гол российской команды на чемпионатах мира.

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