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Россия победила Саудовскую Аравию со счётом 5-0

Сегодня, 19:51

Первый гол на 12-й минуте забил полузащитник сборной РФ Юрий Газинский. Это стал первый мяч на Чемпионате мира 2018. Вторым после травмы и вынужденной замены на 43-й минуте отличился Денис Черышев.

Россия вышла вперёд в самом начале матча, забив на 12-й минуте первый гол. Отличился Юрий Газинский, чьё появление на футбольном поле в стартовом составе шокировало многих. Головин сыграл с Жирковым на фланге и после короткого розыгрыша углового идеально подал в дальнюю штангу. В этот момент Газинский набегая ударил мяч головой, вогнав его в сетку противника.

Затем следующим шагом стала замена Алана Дзагоева. Один из лидеров атаки российской сборной получил небольшую травму и покинул поле. Вместо него вышел Денис Черышев, а Головин сместился в центр. Произошло это на 24-й минуте.

Спустя некоторое время на 43-й минуте, вышедший на замену Черышев отличился, забив второй гол. Мало кто ожидал подобный сценарий развития событий. Черышев отличился, догнав мяч по месту правого инсайда и выката его на Зобнина. Тот неудачно дал пас, но Черышев подсёк мяч, а вторым касанием забил мяч в ближнюю «девятку». 

Не долго пришлось ожидать, последовал третий гол от Дзюбы, он забил третий мяч спустя пару минут после выхода на поле. Следом были ещё два победных гола, которые показали всё же всему миру, что Россия может и это.

Таким образом, Россия победила Саудовскую Аравию со счётом 5-0.

Футболисты проигравшей команды также старались победить, меняя футболистов и впуская «свежую кровь», но победы тренеру добиться не вышло.

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