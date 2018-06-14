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Канделаки: Газинский вошёл в историю мирового футбола

Сегодня, 18:56

Россия забила первый гол на ЧМ-2018.

Телеведущая Тина Канделаки весьма эмоционально отреагировала на первый гол на ЧМ-2018. В матче Россия – Саудовская Аравия счёт открыл Юрий Газинский. Футболист вошёл в историю, как автор первого забитого мяча не только на нынешнем мундиале, но и на всех мировых первенствах в целом, ведь российская сборная впервые играет в финальной части чемпионата мира.

Подопечные Станислава Черчесова поразили ворота соперника по явно наигранной схеме. Головин с Жирковым и Газинским обменялись передачами «в стеночку», что явно выглядело, как заранее отработанная комбинация.

«Юрий Газинский вошёл в историю мирового футбола. Первый гол. Наш первый гол.», - написала в своём Twitter Канделаки.

По состоянию на начало второго тайма сборная России в матче-открытии ЧМ-2018 ведёт со счётом 2:0. Второй раз отличился Денис Черышев, который, к слову, заменил на 24-й минуте травмировавшегося Алана Дзагоева.

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