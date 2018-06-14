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Путин выразил надежду на успешное окончание ЧМ в пользу России

Сегодня, 18:55

Также президент подчеркнул, что любовь к футболу и спорту в целом объединит всю планету, внезависимости от языка и религии.

Сегодня Владимир Путин поучавствовал в открытии чемпионата по футболу, на котором рассказал, что Россия ответственно подошла к подготовке к такому масштабному событию. По мнению главы России, они сделали все, что было в их силах, чтобы болельщики со всех стран могли без проблем приехать в Россию и насладиться пребыванием на стадионах. Также президент пожелал удачи игрокам сборной и выразил надежду на победу.

«Наша сила заключается в том, что мы едины, несмотря на различия в культуре и языках», - заключил Путин. Напомним, что сегодня в «Лужниках» прошла официальная церемония открытия чемпионата по футболу. Первыми в игре сошлись Россия и Саудовская Аравия.

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