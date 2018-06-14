Салах остаётся в ТОП: Ему помогут сыграть на ЧМ-2018 валенки

Сегодня, 18:05

Один из самых известных футболистов мира этого сезона прибыл в составе сборной.Египта на ЧМ-2018. Его считают достойным конкурентом таким легендам, как Месси или Роналду.

Знатоки футбола полагают, он не может взять главный приз лишь благодаря тому, что его сборная не демонстрирует высоких результатов. Остаётся, как говорят они, поглядеть. Любители футбола из Екатеринбурга очень хотят увидеть его игру на ЧМ-2018 «вживую». Они полагают, Салах остаётся в ТОП, а играть ему помогут валенки.

Сыграли они свою роль или нет, но Салах появился на поле. Тренер сказал, что он почти на 100% восстановился. Для любителей футбола РФ в России, эта новость – двузначна.

Увидеть игру Салаха не по телевизору – песня. То, что он будет противостоять сборной России – проблема. Впрочем, если он использует для игры не бутсы, как шутят некоторые, а валенки, будет тормозить.

К слову, валенки изготовлены в 46-размере. То есть их можно одевать прямо на бутсы и не мёрзнуть. Вообще, в Екатеринбурге его игру очень хотят посмотреть. Впрочем, большинство уверено, если он и «завалит» россиянам один, те ответят двумя.

Подшиты ли валенки для Салаха, не сообщается.

Любопытно другое. Его травмировал в финале ЛЧ перед ЧМ-2018 игрок «Реала» в первом тайме. Такое же произошло, когда «Реал» в полуфинале вывел подобным образом из строя двух основных игроков полузащиты «Баварии». Жёлтых карточек не последовало ни в одном случае.