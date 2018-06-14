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Фанатам-геям ЧМ-2018 советуют не ездить в Екатеринбурге на Эльмаш и Химмаш

Сегодня, 18:01

В памятках для болельщиков сказано, что в целом в городе толерантно относятся к личной жизни людей, но демонстрация ЛГБТ-символики при этом может вызвать негативную реакцию.

Фанатам-геям, прибывшим на ЧМ-2018 в Россию, раздали брошюры, где рассказали, как лучше себя вести в Екатеринбурге, чтобы не стать жертвой гомофобов. В организации FARE, борящейся за права сексуальных меньшинств советуют указанной категории болельщиков не ездить на окраину города, в частности на Эльмаш и Химмаш, особенно в тёмное время суток. Если уж так получилось, что геи окажутся в указанных районах, то им рекомендуют не пользоваться попутным транспортом, а вызвать такси с помощью специального мобильного приложения. В целом, как отмечается в памятке, Екатеринбург проявил себя как толерантный город, где уважают чужую личную жизнь, но при этом говорится, что не стоит демонстрировать публично ЛГБТ-символику, поскольку у местного населения она может вызвать негативную реакцию.

Ранее мы писали, что власти США не рекомендуют американским болельщикам брать на ЧМ-2018 свои смартфоны. Отмечается, что с их помощью российские спецслужбы могут шпионить за гостями чемпионата.

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