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Doni заменит запрещённую FIFA Чичерину на фан-фесте в Ростове

Сегодня, 17:44

Футбольная ассоциация не назвали причин своего решения, но есть подозрения, что всему виной позиция певицы, поддерживающей сепаратистов на Востоке Украины.

На фан-фесте в Ростове 15 июня не выступит Юлия Чечерина по причине того, что международная федерация футбола (FIFA) не одобрила её кандидатуру. Запрещённую певицу на мероприятии заменит рэпер Doni. Организаторы сообщили лишь о том, что прошла корректировка графика. Что побудило их отказаться от услуг певицы, не известно.

Предполагается, что в международной организации приняли решение не пускать Чичерину, известную своими политическими взглядами, в частности, поддержкой сепаратистов ЛНР и ДНР, на такую площадку, которая проводится под эгидой FIFA. Ранее сообщалось, что фестиваль болельщиков в Ростове посетят до 1 млн человек.

Ранее мы писали, что Наталья Орейро в кокошнике записала клип к ЧМ-2018. Уругвайская певица также спела несколько слов на русском в своей новой песне.

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