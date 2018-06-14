Аналитики назвали смартфоны, которыми пользуются гости ЧМ-2018

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Всего в городах, принимающих мундиаль, насчитали 180 тысяч болельщиков.

Аналитики компании oneFactor назвали смартфоны, которые наиболее распространены среди футбольных фанатов, прибывших в Россию на ЧМ-2018. В частности, самой распространённой моделью оказался iPhone 7. Прошлогодним гаджетом Apple пользуются 10 тысяч фанатов. К слову, в тройку лидеров также вошли продукты американского производителя – iPhone 6 и iPhone X. Гости ЧМ-2018 пользуются ими в равной степени по 7 тысяч человек.

Самыми заядлыми любителями iPhone X оказались фанаты из Саудовской Аравии. Каждый пятый турист из этой страны приехал в Россию с этой моделью. У гостей из Бразилии и Перу в почёте iPhone 7. 12% и 11% фанатов из этих стран используют данный гаджет. Болельщики из Австралии чаще всего предпочитают iPhone 6 (9,5%). Фанаты из Южной Кореи более патриотичны. Многие из них приехали с Samsung Galaxy S7.

Ранее мы писали, какими смартфонами пользуются футболисты сборной России. Как выяснилось, почти все они являются обладателями iPhone.