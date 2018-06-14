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«Почти все с iPhone»: Футболисты сборной России показали свои смартфоны

Сегодня, 15:58

До старта ЧМ-2018 в РФ остаются считанные часы. Все внимание страны приковано к подопечным Станислава Черчесова, предпочитающим пользоваться исключительно люксовыми гаджетами.

Сразу стоит отметить, почти все футболисты сборной России ходят с iPhone. Свои дорогостоящие смартфоны прессе показали защитник московского «Спартака» Илья Купетов (черный iPhone Х), игрок питерского «Зенита» Игорь Смольников (iPhone 7), новичок туринского «Ювентуса» Александр Головин (iPhone 7), полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (iPhone Х) и нападающий Артем Дзюба (iPhone неустановленной модели в крутом чехле).

 

Гаджеты не от Apple прессе показали полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев, предпочитающий убивать свободное время игрой в Nintendo Switch и форвард №1 сборной России Федор Смолов, везде появляющийся в наушниках Beats.

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