Власти потратили 30 млрд рублей на подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018

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Чиновники утверждают, что подготовленная инфраструктура по окончанию турнира будет востребована для местных жителей.

Стало известно, сколько потратили власти на подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018. Замглавы Свердловской области Сергей Швиндт сегодня, в день открытия чемпионата, заявил, что на эти цели ушло порядка 30 миллиардов рублей. Он уточнил, что речь идёт как о средствах федерального бюджета, так и деньгах, которые были выделены из региональной и муниципальной казны. Чиновник заверил, что после завершения турнира подготовленная к ЧМ-2018 инфраструктура продолжит служить во благо местных граждан. Как известно, первый матч чемпионата в Екатеринбурге пройдёт уже завтра, 15 июня. Здесь сыграют сборные Египта и Уругвая, которые, к слову, являются соперниками России на выход из группы.

Ранее россияне рассказали, кого считают фаворитом ЧМ-2018. В победу собственной сборной на домашнем чемпионате граждане практически не верят. Вместе с тем уверены, что победу одержат представители лидирующих стран.