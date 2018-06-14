VistaNews.ru


Власти потратили 30 млрд рублей на подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018

Сегодня, 15:51

Чиновники утверждают, что подготовленная инфраструктура по окончанию турнира будет востребована для местных жителей.

Стало известно, сколько потратили власти на подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018. Замглавы Свердловской области Сергей Швиндт сегодня, в день открытия чемпионата, заявил, что на эти цели ушло порядка 30 миллиардов рублей. Он уточнил, что речь идёт как о средствах федерального бюджета, так и деньгах, которые были выделены из региональной и муниципальной казны. Чиновник заверил, что после завершения турнира подготовленная к ЧМ-2018 инфраструктура продолжит служить во благо местных граждан. Как известно, первый матч чемпионата в Екатеринбурге пройдёт уже завтра, 15 июня. Здесь сыграют сборные Египта и Уругвая, которые, к слову, являются соперниками России на выход из группы.

Ранее россияне рассказали, кого считают фаворитом ЧМ-2018. В победу собственной сборной на домашнем чемпионате граждане практически не верят. Вместе с тем уверены, что победу одержат представители лидирующих стран.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Стало известно, сколько Россия заработает на ЧМ-2018

Полиция Свердловской области проверит листовки Навального и Грудинина

В Екатеринбурге УГМК объяснил взрыв в недостроенной телебашне

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем