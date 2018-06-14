В сети появились спутниковые снимки стадионов ЧМ-2018

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На представленных изображениях можно сравнить, как выглядели российские арены на этапе строительства и какой вид имеют сейчас.

Спутниковые снимки стадионов ЧМ-2018 года, который пройдёт в июне-июле в 11 городах России, появились накануне в сети. Их опубликовали сотрудники «Российские космические системы» (РКС) на официальном сайте группы компаний. Отмечается, что речь идёт о материалах космического мониторинга – специально созданной программы для отслеживания процесса выполнения государственных проектов на местах. На представленных снимках показаны стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Сочи. Коллажи наглядно демонстрируют как выглядели арены на этапе строительства и сейчас. К слову, на фотографиях нет объектов, расположенных в Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске, которые также примут матчи ЧМ-2018.

Ранее мы писали, что космонавт Антон Шкаплеров показал, как выглядит Александрия из космоса. Член экипажа МКС показал один из последних снимок, сделанных им с околоземной орбиты.