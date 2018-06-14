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Мутко: Россия может показать на ЧМ-2018 достойный футбол

Сегодня, 14:33

Первый матч очередного Мундиаля вот-вот начнётся. Каким станет выступление российских футболистов на нём, пытаются предугадать множество специалистов.

По мнению Виталия Мутко, занимающего пост вице-премьера, Россия может показать достойный футбол на ЧМ-2018. Правда, добавил он, для этого необходимо, чтобы игроки раскрепостились.

Мутко считает, в сборной есть не просто интересные, а, даже, талантливые игроки. Им просто нужно реализовать имеемый потенциал.

Мы, продолжил Мутко, максималисты, как и бразильцы. Поэтому, игроки отдадут всё, но им необходима мощная поддержка.

Не все высшие российские чиновники и бизнесмены поддерживают оптимизм Мутко. Лишь 61% из них сообщили об уверенности в том, что Россия на ЧМ-2018 выйдет из группы.

Даже немецкие банкиры оптимистичнее. Разработанная ими программа показала, что эта вероятность не менее 72%. У Уругвая, к слову, этот показатель меньше – 66%.

А вот на то, что Россия победит на ЧМ-2018, шансы, действительно, мизерны. На это не рискуют давать больше 2,5%. Однако, поле – ровное, мяч – круглый. Да и домашние штанги должны помогать. Скоро начнётся. Всё увидим.

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