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Во время ЧМ-2018 в Самаре в небо запустят четырёхметровые гелиевые шары

Сегодня, 14:24

Целью акции станет представление гостям города зданий, выполненных в стиле модерн.

В Самаре в период проведения ЧМ-2018 в небо запустят четырёхметровые шары с надписями. Таким образом врасти города намерены привлечь внимание туристов к памятникам архитектуры города. В частности, их запустят во время проведения матчей чемпионата над 18 зданиями, выполненными в стиле модерн. На шарах нанесут изображения, а также год постройки здания и его название. У проекта даже уже есть название - «Модерн в облаках». Это позволит представить гостям Самары архитектурный ансамбль города. Для дополнительных разъяснений здесь также разместят шесть площадок, где специалисты будут работать с туристами.

Ранее мы писали, что в Москве к ЧМ-2018 появились уникальные тематические цветники. Несколько из них разместили на Волоколамском шоссе. Здесь в дни проведения матчей будут проезжать команды, а также болельщики.

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