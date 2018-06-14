Российские чиновники и миллиардеры предвидят результаты сборной на ЧМ-2018

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61% опрошенных считают, что футболисты выйдут из группы, а 17% полагает, что они не дойдут до финального матча.

В опросе участвовали российские чиновники и миллиардеры. Всего 23 человека заранее предвидят результаты футбольной сборной РФ на ЧМ-2018. Большинство людей, а именно 57%, полагают, что в финале будет сборная Германии. Последняя, кстати, сейчас носит титул чемпиона мира по итогам прошлогоднего ЧМ. 52% опрошенных решили, что до финала дойдут футболисты из Бразилии. Аргентина, по мнению чиновником, будет играть в последнем матче ЧМ с долей вероятности в 35%, а Франция – в 22%.

8 июня ВЦИОМ обнародовал опрос о перспективах сборной РФ на мундиале. Оказывается, что 11% людей верит, что россияне могут стать чемпионами. 20% людей заявили, что ждут команду в 1/8 финала, 14% - в четвертьфинале, а в полуфинале и финале 11 и 6% соответственно.