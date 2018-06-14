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В Воронеже памятные купюры к ЧМ-2018 продают в 7 раз дороже номинала

Сегодня, 10:39

ЧМ-2018 начнётся уже вот-вот. Для его подготовки в РФ проведены масштабные подготовительные мероприятия. Однако, есть и те, кто хочет просто нажиться на теме Мундиаля.

К ЧМ-2018 выпущены памятные купюры 100-рублёвого номинала. В Воронеже многие из их обладателей продают эти деньги в 7 раз дороже. На Avito объявлений меньше, чем за 550 рублей, просто нет.

Один из продавцов, проживающих в Воронеже, сообщил, купюры к ЧМ-2018 ему прислал брат. Он работает в московском банке и «расщедрился» сразу на 10 памятных ламинированных банкнот. Предприимчивый молодой человек решил на них заработать и выставил на продажу в интернете.

9 из них забрали почти моментально. Осталась лишь одна. Он согласен «подвинуться» в цене, но не более, чем на 50 рублей. То есть, готов продать за 650.

После этого удалось связаться с другими продавцами, предлагающими памятные купюры к ЧМ-2018. Оказалось, что многие, из предлагающих их в Воронеже, лишь посредники. На самом деле деньги находятся в Москве. Их готовы за 550 рублей отправить оптом в любую точку России, хоть на Камчатку. Доставка оплачивается отдельно.

Подобные купюры предлагаются во многих городах РФ. В Воронеже цены на них не самые высокие. Есть места, где за них готовы отдать до 3000 рублей.

 Тираж купюры – 20 миллионов экземпляров.

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