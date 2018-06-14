Следователи поддержали сборную России на ЧМ-2018 клипом

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Ролик был опубликован на официальном канале СК РФ в видеохостинге YouTube.

Сотрудники главного управления Следственного комитета РФ в Москве записали мотивационное видео по случаю открытия ЧМ-2018. Столь оригинальным образом столичные следователи поддержали сборную России, которая уже сегодня сыграет свой первый матч в рамках группового этапа против национальной команды Саудовской Аравии. Подобным образом правоохранители не только показали, что поддерживают российских спортсменов, но и продемонстрировали, что имеют другие таланты, кроме борьбы с преступностью. Ролик был опубликован на официальном канале СК РФ на видеохостинге YouTube. В аннотации к видео говорится, что все сотрудники ведомства сегодня болеют за футболистов сборной России. Как известно матч-открытие ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия состоится сегодня в 18:00 в Москве.

Ранее мы писали, что Наталья Орейро в кокошнике записала клип к ЧМ-2018. Уругвайская певица частично исполнила песню на русском языке. В интервью она также призналась, что будт поддерживать сборную России.