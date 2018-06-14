В Аргентине заключенные ради просмотра ЧМ-2018 объявили голодовку

Сегодня, 08:50

Сегодня состоится открытие долгожданного в России Мундиаля. Ажиотаж вокруг его матчей иногда приобретает весьма неожиданные формы, что лишь подчёркивает, что в мире также очень ждут этот чемпионат.

В частности, в Аргентине заключённые одной из тюрем ради возможности просмотра ЧМ-2018 даже объявили голодовку.

Это произошло в тюрьме, которая находится в Аргентине в городе Пуэрто-Мадрин. Там произошли неполадки с кабелем телевизионного вещания и заключённые теперь не имеют возможности смотреть ЧМ-2018.

Они объявили голодовку до той поры, пока проблема не будет устранена. Заключённые заявили, что отказываются от обеденного и вечернего питания. Помимо того, они попытались направить обращение в суд, но тот не стал рассматривать их заявление.

ЧМ-2018 ещё не начался, а аргентинская сборная уже успела поставить своеобразный рекорд. Правда, совсем не в части голодовки. Она привезла с собой три тонны еды. Это – говядина, свинина, варёная сгущёнка, матэ и другие продукты. Посол сообщил, что футболисты хотят питаться тем, чем привыкли в Аргентине.

А заключённые, тем временем, требуют восстановления телевещания не позднее 16 июня. Именно в этот день Аргентине предстоит первый поединок на ЧМ-2018. Он будет с Исландией.