Черчесов и Самедов не слышали песню Слепакова о сборной РФ

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Шуточная композиция юмориста вызвала нешуточные дискуссии в обществе.

Слепаков выложил собственный клип со своим творением на YouTube. В песне автор предлагает поменять Черчесова на Кадырова в качестве тренера, который после проигрыша отказался вести команду дальше. Черчесов и Самедов поспешили заявить, что не слышали песню Слепакова о сборной РФ. Черчесов рассказал, что у него есть дела поважнее, чем слушать песни, но пообещал, что он обязательно посмотрит клип.

Рамзан Кадыров рассказал, что песня ему кажется смешной. Также глава Чечни подчеркивает, что песни должны создавать позитивное настроение, а текст о проигрыше настраивает команду на негативный лад перед чемпионатом.

"Я уже говорил об этом ранее, не стоит пиариться на личностях известных людей", - рассказал министр Республики Джамбулат Умаров.