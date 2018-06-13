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В Сочи на ЧМ-2018 уже прибыла сборная Польши по футболу

Сегодня, 17:08

Спортсмены будут жить в одном из самых дорогих отелей, а тренироваться на стадионе «Спутник-Спорт». 13 июня футболисты проведут первую на новом месте тренировку.

На данный момент польская сборная занимает восьмое место в рейтинге, футболисты сыграют против команды Сенегала в предварительном этапе 19 июня в Москве. В Сочи на ЧМ-2018 сборная Польши уже прибыла. Самый первый мировой чемпионат по футболу на территории России состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах. 15 июня в Сочи сыграют команды Португалии и Испании, 18 июня - Бельгии и Панамы, 23 июня – Германии и Швеции, 26 июня – Австралии и Перу.

Ранее сочинские кафе и рестораны сообщили о полной готовности к наплыву туристов и приготовили даже специальное меню. В радиусе нескольких метров от стадиона «Фишт» будет ограничена продажа алкогольных напитков на время проведения игр.

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