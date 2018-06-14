ЧМ в России стоил рекордные $13,2 млрд

Сегодня, 04:15

Проведение чемпионата мира в России станет одним из самых дорогостоящих в истории. В финансировании мероприятия приняли участие российские олигархи.

Инвестированием средств занялись в основном собственники гостиничного бизнеса и аэропортов. Постройкой стадиона занимался Леонид Федун, акционер «Лукойла». Для строительства других арен миллиардеры были привлечены в качестве господрядчиков.

Геннадию Тимченко, акционеру компании «Стройтрансгаз», состояние которого оценивается в 16 млрд долл, строительство «Волгоград Арены» и стадиона «Нижний Новгород» обошлось в 38,9 млрд руб. Алишер Усманов обеспечил услуги связи стоимостью 4,26 млрд руб, а Аркадий Ротенберг, Александр Пономаренко и Александр Скоробаготько инвестировали в инфраструктуру аэропорта 42 млрд руб. и это далеко не все. Подрядчиком «Екатеринбург Арены» стал Дмитрий Пумпянский, со стоимостью работ 12 млрд руб, а Виктор Вексельберг проинвестировал аэропорты Платов, Курумоч (Самара), Кольцово и новый терминал в Нижнем Новгороде на сумму 34,5 млрд руб. Дмитрий Каменщик принял участие в реконструкции аэропорта Домодедово и строительстве терминала на сумму 42,8 млрд руб.

Акционеры «Альфа-банка» Михаил Фридман, Петр Авенстали и Герман Хан выступают в качестве спонсоров всего чемпионата мира. Федеральный бюджет потратил почти на 30% больше — 390 млрд рублей. Общая стоимость мероприятий составляет 678 млрд рублей, что достигает около $13,2 млрд. Приблизительно столько же было потрачено на ЧМ в Бразилии в 2014 году, который побил все рекорды по затратам на его проведение (около $13,5 млрд).

По мнению экспертов, футбольный турнир и подготовка к нему увеличит ВВП с 2013 по 2018 год на 1% ($15 млрд).