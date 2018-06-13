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В Ростове во время ЧМ-2018 можно бесплатно посетить музеи по Fan ID

Сегодня, 13:14

Ранее власти планировали пустить на выставки без оплаты билета только первых 100 болельщиков.

В Ростове можно будет бесплатно посетить местные музеи во время ЧМ-2018. Правда, сделать это смогут лишь обладатели паспорта болельщика Fan ID и только в дни проведения в городе матчей чемпионата. Как сообщил журналистам Василий Голубев, первоначально власти планировали запустить в музеи лишь первых 100 человек бесплатно, но потом решили, что правильным решением будет сделать вход свободным для всех желающих болельщиков, которые обладают Fan ID. Также чиновник добавил, что в дни проведения матчей в музеях состоятся увлекательные мероприятия, которые обязательно нужно посетить фанатам футбола.

Ранее мы писали, что группа «Ногу свело!» даст в Екатеринбурге бесплатный концерт. Причиной тому стали мошенники, которые одурачили многих поклонников группы. Музыканты решили проявить широкий жест и предоставить своим фанатам настоящий праздник, за который они уже заплатили.

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