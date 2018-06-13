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Песков сказал, кто станет гостями Путина на открытии ЧМ-2018

Сегодня, 12:27

По мере приближения Мундиаля подогревался ажиотаж вокруг того, кто из высоких зарубежных гостей посетит церемонию его открытия. Об этом проинформировал пресс-секретарь лидера РФ.

Дмитрий Песков сказал, кто станет гостями Владимира Путина на открытии ЧМ-2018. Как и ожидалось, лидеры стран Запада продолжают смешивать политику и спорт, чего, впрочем, не сказать об их болельщиках.

О своём личном прибытии на открытие ЧМ-2018 уже однозначно проинформировали лидеры таких государств, как Белоруссия, Абхазия, Молдавия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Парагвай, Панама. Также гостями Путина станут наследный принц Саудовской Аравии и глава президиума в народном собрании КНДР.

Высокопоставленные гости будут встречены Владимиром Путиным вместе с Джанни Инфантино, возглавляющим ФИФА. Далее, сказал Песков, главы правительств продолжат прибывать для посещения матчей своих сборных.

На время проведения ЧМ-2018 у Путина намечен ряд переговоров. Они состоятся с президентами Боливии, Руанды, Азербайджана и с премьерами Армении и Ливана.

А истерия Запада вокруг ЧМ-2018 становится всё более экзотической. На Мундиаль намерены приехать не менее 35 тысяч болельщиков из США. Главный американский контрразведчик предупредил, чтобы те оставили свои мобильные устройства дома. Иначе их взломают либо «русские хакеры», либо «правительство РФ».

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