Россияне рассказали, кого считают фаворитом ЧМ-2018

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В триумф сборной России, как выяснилось, не верит практически никто.

Кого считают фаворитом грядущего ЧМ-2018, рассказали россияне. В ходе проведённого социологического исследования выяснилось, что футболом не интересуются в России 54% граждан. При этом 13% опрошенных отметили, что будут смотреть лишь трансляции матчей российской сборной. Болеть за национальную команду РФ будут 35% респондентов. При этом в триумф на домашнем мундиале российских спортсменов не верит почти никто из участников опроса.

Фаворитом 11% россиян, которые интересуются футболом, считают сборную Германии. 8% уверены, что главный футбольный трофей мира завоюют всё-таки бразильцы. К слову, за немцев будут болеть 10% опрошенных, за Бразилию – 9%.

Ранее в США предсказали судьбу России на домашнем ЧМ-2018. По мнению экспертов, российская команда не сможет добиться серьёзных результатов на мундиале и неизбежно придёт к провалу.