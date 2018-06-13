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В Москве к ЧМ-2018 появились уникальные тематические цветники

Сегодня, 10:24

Шесть из них украсят участок Волоколамского шоссе, где будут проходить автобусы с футболистами и зрителями ЧМ-2018.

В Москве по случаю ЧМ-2018, несмотря на то, что футбольный праздник начнётся уже в считанные дни, продолжают готовить город. В частности, пресс-служба комплекса городского хозяйства сообщила, что в столице появились уникальные тематические цветники, посвящённые главному футбольному событию в мире. Всего таких цветников было создано 12. При этом шесть из них появились на Волоколамском шоссе. Здесь в дни матчей ЧМ-2018 будут проезжать автобусы с футболистами и зрителями чемпионата. Таким образом власти хотят показать гостям города, насколько красивой и гостеприимной может быть Москва. Площадь цветников составит 900 квадратных метров.

Ранее мы писали, что FIFA составила рейтинг лучших городов ЧМ-2018 России. В исследовании учитывались разные критерии оценивания. Любители футбола могут ознакомиться со списком и оценить, насколько справедливы оценки экспертов на сайте организации.

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