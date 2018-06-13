В США болельщикам не рекомендуют брать на ЧМ-2018 свои телефоны

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Истерия по поводу угроз от «российских хакеров» не завершилась. Она продолжает набирать свои обороты, распространившись уже и на спорт.

В частности, в США болельщикам, решившим посетить ЧМ-2018, не рекомендуют брать с собой свои мобильные телефоны и другие девайсы. С данным советом выступил не кто-нибудь, а главный контрразведчик страны Уильям Эванина.

Он полагает, вероятность того, что не только киберпреступниками, но правительством РФ, станут предприниматься попытки по взлому гаджетов, очень велика.

В наиболее вероятную «группу риска» он поместил правительственных официальных лиц и представителей крупных корпораций США. В то же время он не исключает, что жертвами по ошибке могут стать и обычные граждане.

Несмотря на то, что футбол в США не особо популярен, согласно сведения ряда источников, посетить ЧМ-2018 намерены не менее 35 тысяч американских болельщиков.

Сборная США в финальную часть турнира пробиться не смогла.