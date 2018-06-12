VistaNews.ru


В США предсказали России провал на ЧМ-2018

Сегодня, 13:08

Аналитики американского банка Goldman Sachs ожидают полнейший провал сборной РФ на домашнем Чемпионате мира по футболу.

Подопечные Станислава Черчесова закончат групповой этап без побед, сыграв вничью с Египтом и Саудовской Аравией, а также проиграв Уругваю, уверены в США. Не поможет России фактор «родных стен», из-за которого букмекеры традиционно завышают шансы на успех страны-хозяйки мундиаля.

Банк Goldman Sachs дал самый неоптимистичный прогноз на выступление сборной РФ. Большинство аналитиков также предсказали команде Чересова провал на ЧМ-2018 в виде вылета в 1/8 финала.

Футбольный мундиаль в России стартует через 2 дня. Сейчас хозяева занимают в рейтинге FIFA постыдную 66-ю строчку, тогда как на момент получения права проведения мирового первенства (2010 год) россияне располагались на 13-м месте.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Создатели Tkeycoin поддерживают мнение Goldman Sachs Group

Юрий Сёмин не верит в выход сборной России из группы на ЧМ-2018

10 дней до старта ЧМ-2018: Россия вылетит в 1/8 финала

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем