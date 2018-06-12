В США предсказали России провал на ЧМ-2018

Сегодня, 13:08

Аналитики американского банка Goldman Sachs ожидают полнейший провал сборной РФ на домашнем Чемпионате мира по футболу.

Подопечные Станислава Черчесова закончат групповой этап без побед, сыграв вничью с Египтом и Саудовской Аравией, а также проиграв Уругваю, уверены в США. Не поможет России фактор «родных стен», из-за которого букмекеры традиционно завышают шансы на успех страны-хозяйки мундиаля.

Банк Goldman Sachs дал самый неоптимистичный прогноз на выступление сборной РФ. Большинство аналитиков также предсказали команде Чересова провал на ЧМ-2018 в виде вылета в 1/8 финала.

Футбольный мундиаль в России стартует через 2 дня. Сейчас хозяева занимают в рейтинге FIFA постыдную 66-ю строчку, тогда как на момент получения права проведения мирового первенства (2010 год) россияне располагались на 13-м месте.