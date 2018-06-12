Форвард сборной Мексики опроверг оргию с 30 проститутками перед вылетом на ЧМ-2018

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Нападающий Хавьер «Чичарито» Эрнандес развеял слухи в СМИ, связывающие его и остальных игроков национальной сборной с девушками легкого поведения.

Перед вылетом на ЧМ-2018 в России форвард сборной Мексики отпраздновал день рождения в кругу друзей и партнеров по команде. На праздник пришли все, кроме голкипера Хосе Короны, сославшегося на личные проблемы.

Чичарито опроверг оргию с 30 проститутками, ведь подобное поведение было бы неуважительным по отношению к гостям.

Сборная Мексики попала на ЧМ-2018 в группу F. Эрнандесу и партнерам будут противостоять команды Южной Кореи, Швеции и Германии.

Ранее в Сети появилось видео первого дня пребывания сборной Марокко на тренировочной базе в Воронеже. До старта ЧМ-2018 осталось 2 дня. В матче-открытии сойдутся команды России и Саудовской Аравии. Согласно прогнозу букмекеров, хозяева мундиаля вылетят на стадии 1/8 финала, став жертвой испанцев или португальцев.