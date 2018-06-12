Тренировки, иглоукалывание, концерт: Сборная Марокко осваивается в России перед ЧМ-2018

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Марокканцы прилетели в Воронеж на тренировочную базу футбольного мундиаля. В Сети появилось видео первого дня пребывания африканцев в РФ в «более чем прекрасной атмосфере».

Сборная Марокко попала в группу В, где за выход в плей-офф ей предстоит сразиться с Ираном, Испанией и Португалией. Готовиться к матчам ЧМ-2018 африканские футболисты будут в Воронеже на стадионе «Чайка». Тренировки, иглоукалывание, концерт народного коллектива – так команда Марокко осваивается в России перед мировым футбольным первенством. Атмосферу в Воронеже звездные гости назвали «более чем прекрасной».

В первом тренировочном матче марокканцы успели обыграть эстонцев со счетом 3:1. 15 июня им предстоит дебютировать на ЧМ-2018 матчем игрой против Ирана.

Мундиаль в России стартует через 2 дня противостоянием России и Саудовской Аравии на «Лужниках».