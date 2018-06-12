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Гранат перед ЧМ-2018 удалил все приложения и ничего не читает

Сегодня, 04:15

Защитник национальной сборной рассказал, что он и вся его команда надеются, что болельщики отзываются о них позитивно и поддерживают перед ответственными играми. Тем не менее, наблюдать за происходящим в Сети футболист не желает.

Владимир Гранат перед ЧМ-2018 удалил все приложения со своего смартфона и ничего не читает, о чем он признался журналистам в очередном интервью. Спортсмен выразил надежду, что среди ожидающих чемпионат россиян распространился позитивный настрой и вера в национальную сборную, которая выступит уже скоро.

В целом, как отметил Гранат, за своими соперниками он наблюдает, как и его коллеги, следящие за последними играми футболистов. Однако окончательные установки и советы игрокам даст тренер. Сейчас все футболисты имеют хорошую физическую подготовку и здоровье, о чем сообщил врач сборной.

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