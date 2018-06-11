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Футболисты «Зенита» наказаны из-за выходки болельщиков

Сегодня, 15:16

Футболисты клуба «Зенит» вынуждены проводить матчи при пустых трибунах. Такая ситуация возникла после плохого исполнения песни «Запрещенных барабанщиков».

На одном из матчей футбольного клуба «Зенит» его фанаты решили отличиться и исполнить запрещенную песню – «Запрещенных барабанщиков». Из-за такой выходки болельщиков футболисты были наказаны. Такие действия не остались незамеченными руководством УЕФА, которое после проведения расследования приняло решение о проведение нескольких последующих матчей данного клуба при пустых трибунах.

В ходе расследования и анализа видео записей специалисты УЕФА установили, что болельщики клуба «Зенит» позволили себе выкрикивать расистские лозунги в адрес болельщиков футбольного клуба «Лейпциг». А после того, как игрок противоборствующей команды с темным цветом кожи Наби Кейт получил серьезную травму на 73-й минуте матча, фанаты и вовсе начали петь непристойную песню, в которой есть слова «…ай-я-я-яй убили негра».

После введения таких санкций руководство клуба «Зенит» попросило своих поклонников быть корректнее не только к игрокам команды противника, но и к их болельщикам и не портить репутацию клуба. Напомним, что психологи ранее доказали, что отсутствие болельщиков на трибунах сильно влияет на исход матча, ведь поддержка в любой ситуации важна для спортсмена.

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