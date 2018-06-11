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Футболистки сборной России креативно подбодрили мужскую команду перед ЧМ-2018

Сегодня, 14:49

В захватывающем видео-пожелании упомянули каждого игрока сборной. Всем мужчинам пожелали уникальное поздравление от одной из представительниц женской команды. Опубликовали необычное наставление в социальной сети.

Футболистки сборной России креативно подбодрили мужскую команду перед ЧМ-2018. Ролик опубликовали в Сети. Примечательно, что каждому российскому футболисту сочинили особенные слова в соответствии с их умениями, номером в сборной или же хобби. Дзюбе, например, пообещали билет в женскую сборную.

Александру Головину пожелали креативной игры, поскольку это у него, по мнению Надежды Смирновой получается отменно. «Братьям» пожелали быть как Чип и Дейл. За три часа после публикации видео собрало 1,5 тыс. просмотров и «перекочевало» в другие социальные сети.

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