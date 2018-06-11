Открывать ЧМ-2018 будут Роналдо и Робби Уильямс

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Первый матч ЧМ по футболу состоится в московских «Лужниках», перед ним зрители увидят выступление бразильца Роналдо. Кроме этого, зрителей порадует британский певец Робби Уильямс, который с детства мечтал открывать такое грандиозное мероприятие.

В четверг 14 июня в Москве пройдет открытие Чемпионата мира по футболу, к которому Россия готовилась последние несколько лет. Первый матч, как и само открытие, пройдет на московском стадионе «Лужники». В пресс-службе ФИФА сообщили, что церемония открытия состоится в 17:30, а сам матч запланирован на 18:00. Открывать ЧМ-2018 в России будут Роналдо и Робби Уильямс

Британский певец рассказал журналистам, что он просто в восторге от того, что ему вновь придется посетить Россию, да еще и по такому уникальному случаю. Данное выступление очень волнительно для певца, ведь он еще в детстве мечтал выступить на открытии футбольного матча перед миллионами зрителей. Также двукратный чемпион мира по футболу Роналдо рассказал, что матч открытия ЧМ имеет символическое значение.

Организаторы приглашают всех любителей данного вида спорта присоединиться к действу на трибунах или у экранов телевизоров. Известно, что первый матч пройдет между командами сборных России и Саудовской Аравии.