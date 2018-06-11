Израильтянка подала на супруга в суд из-за его одержимости ЧМ по футболу

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Муж женщины принёс домой четыре телевизора и заявил, что если она помешает ему смотреть футбол, то он разобьёт их об голову жене.

В итоге израильтянка подала в суд на своего супруга из-за его чрезмерной одержимости ЧМ по футболу. Сейчас футбольные фанаты со всего мира ждут начала Чемпионата, но мужчина, видимо, слишком увлёкся.

Когда фанат из Израиля купил четыре новых телевизора и принёс их домой, то начал угрожать жене, что мол разобьёт их об её голову, если она помешает ему смотреть футбол. Он также заявил, что так он ничего интересного не пропустит.

Женщина решила, что это шутка, но через пару дней телевизоры и вправду установили. В итоге израильтянка попросила мужа не превращать общую квартиру в шумный клуб, но он её слушать не стал.

Мать двоих детей начала переживать за свою безопасность и безопасность ребят и решила сходить к адвокату. Тот посоветовал заставить через суд супруга покинуть квартиру на время ЧМ-2018 по футболу. Он должен поехать к его родителям, которые живут неподалёку. Если мужчина откажется, то делом будет заниматься судья.