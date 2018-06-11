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Футболист Рамос пришёл в восторг от своего граффити в Краснодаре

Сегодня, 12:54

Полузащитник сборной Испании по футболу высказал благодарность авторам рисунка со своим изображением, которое было нанесено на один из домов.

Футболист Рамос на своей официальной странице в Instagram опубликовал фотографию своего граффити, которое было нарисовано в Краснодаре на одной из многоэтажек. Именно в этом городе национальная сборная Испании по футболу будет базироваться во время проведения Чемпионата мира-2018.

32-летний футболист подписал свой пост словом «спасибо». Он пришел в восторг от портрета в таком стиле. Стоит отметить, что капитан мадридского ФК «Реал» выступает за сборную Испании с 2005 года.

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